Joao Figueiredo orta sahadan attı!

Başakşehir forması giyen Joao Figueiredo, Alanyaspor maçında orta sahadan gol attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Joao Figueiredo orta sahadan attı!
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18 Ağustos 2024 21:27
Son güncelleme 18 Ağustos 2024 21:28
Süper Lig'de Başakşehir ile Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği maç enfes bir gole sahne oldu.

Başakşehir karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrılırken İstanbul temsilcisinde Joao Figueiredo, orta sahadan fileleri havalandırdı.

Figueiredo'nun golü için sosyal medyada, "Sezonun golü" yorumları yapıldı.

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