Joao Figueiredo orta sahadan attı!

Süper Lig'de Başakşehir ile Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği maç enfes bir gole sahne oldu.
Başakşehir karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrılırken İstanbul temsilcisinde Joao Figueiredo, orta sahadan fileleri havalandırdı.
Figueiredo'nun golü için sosyal medyada, "Sezonun golü" yorumları yapıldı.
İŞTE O GOL
Başakşehir karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrılırken İstanbul temsilcisinde Joao Figueiredo, orta sahadan fileleri havalandırdı.
Figueiredo'nun golü için sosyal medyada, "Sezonun golü" yorumları yapıldı.
İŞTE O GOL
🔥🔥🔥Joao Figueiredo pic.twitter.com/JhAFalKLwK
— Sporxtv (@sporxtv) August 18, 2024
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