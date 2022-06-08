Jesus'un isteğiyle Fenerbahçe'nin kupaları duvarlara asılacak

Fenerbahçeli teknik direktör Jorge Jesus, futbolcularla yakından ilgilenmeye başladı. Oyuncular hakkında tüm ayrıntıları talep eden Jesus, motivasyon sağlaması için Fenerbahçe'nin kazandığı kupaları Samandıra tesislerinde sergilenmesini yönetimden istedi.

Haber; Cumhuriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jesus'un isteğiyle Fenerbahçe'nin kupaları duvarlara asılacak
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08 Haziran 2022 14:06
Teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin tarihinde kazandığı kupalar ile şampiyonlukların fotoğraflarının Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin odaları ve duvarlarında yer almasını istedi.

TÜM AYRINTILARA DİKKAT EDİYOR

Portekizlinin futbolcuların motivasyonunu yükseltmek amacıyla yönetimden bunu talep ettiği öğrenildi. Oyuncuların her şeyine hakim olmak isteyen Jesus'un isteği üzerine ekibinde beslenme, uyku uzmanı, psikolog gibi kendi alanında deneyim sahibi isimler de yer alacak. Başarılı teknik adam tüm ayrıntılara dikkat ediyor.

2 HAFTA YÜKLEME PROGRAMI

Fenerbahçe, 13 Haziran'da Samandıra'da toplanacak. 3-4 günlük çalışmanın ardından Topuk Yaylası'na gidecek Sarı-Lacivertliler, burada 2 hafta yükleme programı uygulayacak. 

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