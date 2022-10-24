Jesus dokunuyor, maç dönüyor

Jorge Jesus'la Süper Lig'de müthiş bir çıkış yakalayan maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, hem takım olarak hem de bireysel anlamda birçok istatisikte de lider konumda.



Bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada 29 kez ağlara havalandıran Kanarya, Spor Toto Süper Lig'in en skorer takımı konumunda. · maç başına 2.9 gol ortalaması yakalarken, kalesinde sadece 10 gol gören sarı lacivertliler +19 ile ligin en iyi averajına da sahip.



SEYİRCİSİ ÖNÜNDE EN BAŞARILI TAKIM



Bu sezon geride kalan 11 haftada çıktığı 10 maçta 23 puan alan Fenerbahçe 2.3 ile ligin en iyi puan ortalamasına sahip takım.



Sarı lacivertli ekip 23 puanın 16'sını iç sahada kazanırken, Süper Lig'in evinde en çok puan toplayan takımı olmayı başardı.



Süper Lig'de rakiplerine en çok ofsayta düşüren takım olan Fenerbahçe, Başakşehir maçıyla (5) toplam rakamı 52'ye çıkardı.



Fenerbahçe, yüzde 58 hava topu kazanma başarısı ile ligde lider durumda.



6 MAÇIN 5'İNDE KALESİNİ GOLE KAPADI



Ligde forma giydiği 9 maçta 10 kez ağlara havalandıran Enner Valencia, gol krallığı yarışında zirvedeki yerini koruyor.



Eleştirilerin odağındaki Altay Bayındır Süper Lig'de çıktığı son 6 maçın 5'inde kalesini gole kapadı.



Ayrıca Lincoln Henrique de sadece 8 maçta ilk 11'de forma giymesine rağmen 4 asistle, Karagümrüklü Caner Erkin'in (6) ardından 2. sırada



Fenerbahçe, kendi saha ve seyircisi önünde bu sezon 5'i ligde 3'ü Avrupa'da olmak üzere çıktığı son 8 maçı da kazandı.



76-90 ARASI TAM 8 GOL



Maçların 76 ila 90. dakikalarında rakip filelere 8 gol atan Fenerbahçe'de bu istatistik teknik direktör Jesus'un doğru oyuncu hamleleriyle maçları çevirdiğini de açıkça ortaya koyuyor. Son Başakşehir maçında önce 67. dakikada Arao'yu alan Portekizli teknik adam, daha sonra 74'te Emre Mor, Rossi ve Pedro hamleleriyle oyunu Başakşehir ceza sahası çevresine yığdı. 84. dakikada hamle oyuncusu olarak sahaya sürdüğü Rossi'nin golüyle de 3 puanı aldı.



