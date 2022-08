Jese Rodriguez: 'PSG'dekini değil, Ankara'dakini unutmam'

MKE Ankaragücü'nün, sarı-lacivertli taraftarların kendisine büyük bir ilgi gösterdiğini ve bu sevgiyi boşa çıkarmayacağını söyledi.Real Madrid, Paris Saint Germain (PSG) gibi önemli kulüplerde oynayan, UEFA Şampiyonlar Ligi kazanan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Jese Rodriguez, Türkiye'deki ilk röportajını verdi.Jese, Ankaragücü'ne geliş sebebini, Real Madrid anılarını, PSG'de yaşadığı süreci, eski takım arkadaşları Karim Benzema, Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe'yle ilgili açıklamalarda bulundu.Tecrübeli futbolcu, Ankaragücü taraftarının ilgisi karşısında büyük bir mutluluk yaşadığını belirterek, 2016 yılında PSG'nin kendisi için yaptığı imza töreniyle Ankaragücü'nün gerçekleştirdiği organizasyonu karşılaştırdı.PSG'ye 25 milyon avroya transfer olduğunu ve tanıtımının da statta yapıldığını hatırlatan 29 yaşındaki hücum oyuncusu, "" dedi.Kulüp yönetiminin yaşama geçirdiği projenin de kendisini çok etkilediğini belirten Jese, "14-15 oyuncu aldık. Çok heyecanlıyım. Başkanımız da bana çok güzel bir hissiyat verdi. Öncelikle fiziksel olarak en iyi duruma gelmek istiyorum." ifadelerini kullandı.Taraftarın ilgisi karşısında çok motive olduğunu anlatan ve "Onları mutlu etmek için sahada her şeyimi vereceğim." diyen Jese, "Daha önce Türk futbolunu genelde Avrupa kupalarında izledim. Burada oynayan arkadaşlarım da vardı. Onlarla da konuştum. Çok çekişmeli ve aksiyonu bol bir lig olduğunu söylediler." diye konuştu.Real Madrid'de Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Mesut Özil'le oynadığını hatırlatan Jese, sözlerini şöyle sürdürdü:"Rİyi bir takım olmayı hedeflediklerini dile getiren tecrübeli futbolcu, "Bizim şu an yapabileceğimiz en iyi şey her gün üzerine koyarak gitmek. İyi bir takım olursak, büyük başarılar ardından gelir. İlk yapmamız adım adım lige hazırlanmak ve maçlara tek tek bakmak." değerlendirmesinde bulundu.Jese Rodriguez, PSG'deki döneminin istediği gibi gitmediğini belirtirken, Fransız kulübünün kazanmayı amaçladığı Şampiyonlar Ligi'ni çok fazla para harcayarak elde etmeye çalışmasını doğru bulmadığını dile getirdi.." diyerek, Fransız ekibinin bir türlü arzuladığı UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını alamamasıyla ilgili şu tespitte bulundu:Jese Rodriguez, Real Madrid'in başarılarında büyük payı olan eski takım arkadaşı Benzema'ya "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünün verilmemesini eleştirdi.Benzema'nın muhteşem bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayan Jese, "Benzema'ya 2-3 yıldır haksızlık yapılıyor. Ballon d'Or'u 2-3 yıl önce de kazanmayı hak etmişti. Önünde sonunda gösterdiği çabanın meyvelerini toplayacak. Ronaldo da gerçekten çok özel bir kişilik. Futbolculuğu çok başarılı zaten. Kendisiyle görüşüyorum, iletişimimiz devam ediyor. Benim için Ronaldo-Messi karşılaştırmasında seçeceğim isim Ronaldo'dur." ifadelerini kullandı.Jese, PSG'yle sözleşme uzatan eski takım arkadaşı Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olmamasına şaşırdığını belirterek, "Hepimiz Mbappe'nin Real Madrid'e geçeceğini bekliyorduk ama böyle olmadı. İleride olur mu bilemiyorum, Florentino Perez çok ciddi bir insandır. Perez hiçbir zaman kişilere odaklanmaz, her zaman takımın menfaatini düşünür." şeklinde konuştu.Kariyerinde Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Zinedine Zidane, Thomas Tuchel, Unai Emery gibi çok önemli teknik adamlarla çalıştığı hatırlatılması üzerine Jese, "Carlo Ancelotti; kariyerimde çalıştığım en iyi hocalardan birisi. İnanılmaz bir kişiliği var. Önemli olan bu. Önce kişiliği gelir, tabii sonra da çok iyi antrenör olması. Çalıştığım bütün teknik direktörler bende önemli izler bıraktı. Aralarından bir isim seçmem gerekirse bu Ancelotti'dir. Kişisel gelişimimde en büyük katkıyı o sağladı bana." değerlendirmesinde bulundu.Jese, "Oynadığın en iyi 11'i söyler misin?" sorusuna ise, "Bu çok zor bir soru. Buna şöyle bir cevap vereyim, eğer ileri üçlü demem gerekirse kendim, Ronaldo ve Benzema derim." diyerek sözlerini tamamladı.Jese Rodriguez'in, AA muhabirinin söylediği tek kelimelere verdiği kısa cevaplar şöyle:Futbol: HayatımReal Madrid: ÖzelPSG: İyi bir deneyimZinedine Zidane: HarikaCarlo Ancelotti: En iyi insanCristiano Ronaldo: En iyi oyuncuŞampiyonlar Ligi: Hayatımdaki en iyi anAnkaragücü: Gelecek