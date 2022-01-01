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Jerami Grant'e dört takım talip!

Detroit Pistons forveti Jerami Grant ile dört takımın ilgilendiği ve "takas sezonunun en çok aranan oyuncularından biri" olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons forveti Jerami Grant ile dört takımın ilgilendiği ve "takas sezonunun en çok aranan oyuncularından biri" olduğu iddia edildi.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, 27 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Washington Wizards, New York Knicks, Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers bulunuyor.

Grant geçtiğimiz ayı baş parmağındaki sakatlık nedeniyle kaçırmış olsa da, bu sezon forma giydiği 24 maçta 20.1 sayı ve 4.8 ribaund ortalamaları yakalamasıyla halen takımların gözde hedefi olmayı sürdürmüştü.

Pistons, Grant'in 17 Aralık'ta başparmağından ameliyat olduğunu ve altı hafta sonra yeniden değerlendirileceğini açıklamıştı. Ocak ayının sonunda veya Şubat ayının başında ise parkelere dönmesi bekleniyor.


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