JaVale McGee'den, Lakers'a duygusal veda

Cleveland Cavaliers'ın yeni pivotu JaVale McGee, eski takımı Los Angeles Lakers'a duygusal bir veda etti.



Lakers, bu sezon pivot pozisyonuna Marc Gasol'u getirmek için McGee'yi Cavaliers'a takas etmişti.



McGee, geçtiğimiz sezon Lakers'ın NBA şampiyonluğu yolunda oldukça önemli bir rol oynamıştı.



32 yaşındaki oyuncu Instagram'da Lakers'a veda etti ve organizasyona, bir şampiyonluk takımında ilk beş pivotu merkezi olma fırsat verdiği için teşekkür etti:



"Son iki yıldır Dünya Şampiyonu Lakers'ın ilk beş pivotu olma fırsatını bana verdikleri için Rob Pelinka ve Jeanie Buss'a teşekkür etmek istiyorum. Aklımızda tek bir hedefle yola çıktık ve bunu başardık da! Cavs ile bu yeni yolculuk için heyecanlıyım ve Cleveland şehrine, taraftarların gurur duyacağı oyun özünü ve kalibresini getirmek için sabırsızlanıyorum!"



McGee, oynadığı 68 normal sezon maçına ilk beş başlamış ve 6.6 sayı, 5.7 ribaund ve 1.4 blok ortalamaları tutturmuştu.



Los Angeles, önümüzdeki 2020-21 sezonunda yeni bir şampiyonluk koşusuna çıkmayı planlarken, McGee ise genç Cavs takımının rekabetine yardımcı olmaya çalışacak.



