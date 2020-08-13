Jan Vertonghen Portekiz yolcusu

Tottenham'la yollarını ayıran Jan Vertonghen, Portekiz ekibi Benfica ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Jan Vertonghen Portekiz yolcusu
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13 Ağustos 2020 19:00
33 yaşındaki defans oyuncusu Jan Vertonghen, Portekiz devi Benfica ile anlaşmaya vardı.

Tottenham'dan ayrılan stoper oyuncusu, Benfica ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Vertonghen'in önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Belçikalı stoper Tottenham'dan ayrılması sonrası; "Bu kulüpteki zamanım sona erdi. Bu benim için pek çok sebeple üzücü. Buradaki arkadaşlarımı özleyeceğim. Verdiğiniz tüm destek için teşekkürler." yazmıştı.



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