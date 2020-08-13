Jan Vertonghen Portekiz yolcusu

33 yaşındaki defans oyuncusu Jan Vertonghen, Portekiz devi Benfica ile anlaşmaya vardı.



Tottenham'dan ayrılan stoper oyuncusu, Benfica ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.



Vertonghen'in önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacağı öğrenildi.



Belçikalı stoper Tottenham'dan ayrılması sonrası; "Bu kulüpteki zamanım sona erdi. Bu benim için pek çok sebeple üzücü. Buradaki arkadaşlarımı özleyeceğim. Verdiğiniz tüm destek için teşekkürler." yazmıştı.



