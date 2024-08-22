James Rodriguez, Rayo Vallecano yolunda

Bir süredir boşta olan James Rodriguez, Rayo Vallecano ile transferde son görüşmeleri yapmak üzere Madrid'e uçtu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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James Rodriguez, Rayo Vallecano yolunda
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22 Ağustos 2024 18:43
Son güncelleme 22 Ağustos 2024 18:52
Sao Paulo'dan ayrılan Kolombiyalı on numara James Rodriguez'in yeni takımı belli oluyor.

James Rodriguez, La Liga ekibi Rayo Vallecano ile transferde son görüşmeleri yapmak üzere Madrid'e gitti.

İki tarafın son görüşmeleri yapmasının ardından resmi transfer açıklamasının yapılması bekleniyor.

4 YIL SONRA LA LIGA'YA 

La Liga'da daha önce Real Madrid forması giyen James Rodriguez, Vallecano'ya imzayı atması durumunda 4 yıl sonra İspanya'ya geri dönecek.

SEZON RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezon Sao Paulo formasıyla çıktığı 8 maçta 1 gol 1 asist kaydeden James Rodriguez, yazın oynanan Copa America'da finale yükselen Kolombiya Milli Takımı ile 1 gol 6 asistlik performans göstermişti.

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