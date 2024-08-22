James Rodriguez, Rayo Vallecano yolunda

Sao Paulo'dan ayrılan Kolombiyalı on numara James Rodriguez'in yeni takımı belli oluyor.



James Rodriguez, La Liga ekibi Rayo Vallecano ile transferde son görüşmeleri yapmak üzere Madrid'e gitti.



İki tarafın son görüşmeleri yapmasının ardından resmi transfer açıklamasının yapılması bekleniyor.



4 YIL SONRA LA LIGA'YA



La Liga'da daha önce Real Madrid forması giyen James Rodriguez, Vallecano'ya imzayı atması durumunda 4 yıl sonra İspanya'ya geri dönecek.



SEZON RAKAMLARI



Geçtiğimiz sezon Sao Paulo formasıyla çıktığı 8 maçta 1 gol 1 asist kaydeden James Rodriguez, yazın oynanan Copa America'da finale yükselen Kolombiya Milli Takımı ile 1 gol 6 asistlik performans göstermişti.





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