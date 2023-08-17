Philadelphia 76ers guardı James Harden'ın temsilcilerinin, Sixers'ın takas görüşmelerini bitirdikten sonra "onları biraz üzeceklerini" söylediği iddia edildi.



Harden, 76ers'ın takas görüşmelerini sonlandırması kararına, takım bakşanı Daryl Morey'yi "yalancı" olarak nitelendirerek yanıt vermişti. Harden'ın temsilcilerinin, Sixers'a durumu daha da ileri taşımak için bir yanıt vereceklerini ilettikleri öne sürüldü.



ESPN'den Brian Windhorst, Harden'ın Morey hakkında bu yorumları Sixers'ı "biraz üzmek" için yaptığını söyledi:



"Hafta sonu James Harden ve menajerlerine takas görüşmelerine devam edilmeyeceği bildirildiğinde, Harden'ın çok sinirlenmiş olduğunu tahmin edebilirsiniz. Sixers'ı bunun sonucunda 'biraz üzecekleri' iletilmiş. Pazartesi sabahı Çin'de o yorumları yapmasının sebebi de buydu. Sixers'ı biraz zor durumda bırakmak istedi.



Tahminimce henüz işi bitmemiş olabilir. Sixers'ı bu duruşunu yeniden gözden geçirmeye zorlamak için başka fırsatlar kovalayabilirler. Bence onu takas etmeyecekleri için oldukça sinirlenmiş durumda. Orada sözleşmesinin uzatılmayacağını anladı ve takas edilmek istedi. Bu da olmadığında, açıkça saldırıya geçti. Ne yazık ki, bana söylenenlere göre durum gerçekten kötüleşmiş halde."



ESPN'den Ramona Shelburne de, konuyla ilgili kendisine "bu sadece başlangıç" dendiğini belirtmişti.



Harden'ın başlangıçta Sixers'tan LA Clippers'a takas istediği söyleniyordu.



