İtalyanlar Alexander Sörloth'un peşinde

İtalyan basını, Trabzonspor'un, Kuzey Kralı lakaplı golcüsü Alexander Sörloth'a İtalyanlar'ın talip olduğunu yazdı.

Haber; Akşam
İtalyanlar Alexander Sörloth'un peşinde
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16 Temmuz 2020 11:29
Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'a İtalya'dan talipler çıktı.

Çizme basını, Real Madrid'in de yakından izlediği 24 yaşındaki golcüyü, Lazio, Napoli ve Juventus'un takip ettiğini yazdı. Haberin içeriğinde oyuncunun bonservisinin Crystal Palace'ta olduğu vurgulandı. Sörloth'un satın alma önceliği ise Tarbzonspor'da.

REAL MADRID'DEN SONRA DURGUNLAŞTI

Alexander Sörloth, Real Madrid'le de transfer söylentileri ortaya çıktıktan sonra büyük düşüş yaşadı. İspanyol ekibi, 24 yaşındaki golcüyü, Beşiktaş maçında izledi. Sörloth bu maçta 2 gol attıktan sonra durgunlaştı. Sonrasındaki 10 maçta ise sadece 2 gol attı.



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