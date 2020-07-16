İtalyanlar Alexander Sörloth'un peşinde

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'a İtalya'dan talipler çıktı.



Çizme basını, Real Madrid'in de yakından izlediği 24 yaşındaki golcüyü, Lazio, Napoli ve Juventus'un takip ettiğini yazdı. Haberin içeriğinde oyuncunun bonservisinin Crystal Palace'ta olduğu vurgulandı. Sörloth'un satın alma önceliği ise Tarbzonspor'da.



REAL MADRID'DEN SONRA DURGUNLAŞTI



Alexander Sörloth, Real Madrid'le de transfer söylentileri ortaya çıktıktan sonra büyük düşüş yaşadı. İspanyol ekibi, 24 yaşındaki golcüyü, Beşiktaş maçında izledi. Sörloth bu maçta 2 gol attıktan sonra durgunlaştı. Sonrasındaki 10 maçta ise sadece 2 gol attı.



