İşte Ümit Öztürk'ün Galatasaray-Trabzonspor maçı raporu

ÖZEL - Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maçın olaylı hakemi Ümit Öztürk, MHK yetkilileri ile yaptığı değerlendirmede maçta verdiği kararların gerekçelerini anlattı.
Onyekuru'nun penaltı pozisyonunda Trabzonspor kalecisi Arda'nın ayağının Onyekuru'nun ayağına temas ettiğini ifade eden Öztürk, VAR'ın da pozisyonu penaltı olarak değerlendirmesinin ardından VAR'a gitmeye gerek duymadığını ifade etti.
"YAPILAN TEMAS PENALTI İÇİN YETERLİ DEĞİL"
Galatasaraylı Marcao ve Trabzonsporlu Ekuban'ın ceza alanı içindeki penaltı pozisyonu için de kararının arkasındaki gerekçeyi aktaran Öztürk, "Marcao - Ekuban'ın pozisyonunda ayağının üzerine değil kenarına bir temas gördüm, yapılan temas penaltı için yeterli değil" savunmasını yaptı.
"ÇOK GÜRÜLTÜLÜYDÜ, DUYMADIM"
Hakem Ümit Öztürk'ün MHK ile yaptığı görüşmede, Galatasaray'ın Japon oyuncusu Yuto Nagamoto'nun karşılaşmanın 2. yarısındaki "F..k off" ifadeleriyle ilgili soruya ise "Çok gürültülüydü ve duymadım" cevabını verdiği ifade edildi.
DIAGNE'NİN SARI POZİSYONU İÇİN
Bu arada MHK yetkilileri, Diagne'nin arkadan yaptığı müdahaleye sarı kart verilmemesi konusunda da hakemin, benzer pozisyonda maçın ilk yarısında Trabzonsporlu bir futbolcuya da kart değerlendirmemesi yapmamasına dikkat çektıler.
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Onyekuru'nun penaltı pozisyonunda Trabzonspor kalecisi Arda'nın ayağının Onyekuru'nun ayağına temas ettiğini ifade eden Öztürk, VAR'ın da pozisyonu penaltı olarak değerlendirmesinin ardından VAR'a gitmeye gerek duymadığını ifade etti.
"YAPILAN TEMAS PENALTI İÇİN YETERLİ DEĞİL"
Galatasaraylı Marcao ve Trabzonsporlu Ekuban'ın ceza alanı içindeki penaltı pozisyonu için de kararının arkasındaki gerekçeyi aktaran Öztürk, "Marcao - Ekuban'ın pozisyonunda ayağının üzerine değil kenarına bir temas gördüm, yapılan temas penaltı için yeterli değil" savunmasını yaptı.
"ÇOK GÜRÜLTÜLÜYDÜ, DUYMADIM"
Hakem Ümit Öztürk'ün MHK ile yaptığı görüşmede, Galatasaray'ın Japon oyuncusu Yuto Nagamoto'nun karşılaşmanın 2. yarısındaki "F..k off" ifadeleriyle ilgili soruya ise "Çok gürültülüydü ve duymadım" cevabını verdiği ifade edildi.
DIAGNE'NİN SARI POZİSYONU İÇİN
Bu arada MHK yetkilileri, Diagne'nin arkadan yaptığı müdahaleye sarı kart verilmemesi konusunda da hakemin, benzer pozisyonda maçın ilk yarısında Trabzonsporlu bir futbolcuya da kart değerlendirmemesi yapmamasına dikkat çektıler.
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