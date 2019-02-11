İşte Ümit Öztürk'ün Galatasaray-Trabzonspor maçı raporu

"YAPILAN TEMAS PENALTI İÇİN YETERLİ DEĞİL"

"ÇOK GÜRÜLTÜLÜYDÜ, DUYMADIM"

DIAGNE'NİN SARI POZİSYONU İÇİN

'deilearasında oynanan maçın olaylı hakemi, MHK yetkilileri ile yaptığı değerlendirmede maçta verdiği kararların gerekçelerini anlattı.Onyekuru'nun penaltı pozisyonunda Trabzonspor kalecisi Arda'nın ayağının Onyekuru'nun ayağına temas ettiğini ifade eden Öztürk, VAR'ın da pozisyonu penaltı olarak değerlendirmesinin ardından VAR'a gitmeye gerek duymadığını ifade etti.Galatasaraylı Marcao ve Trabzonsporlu Ekuban'ın ceza alanı içindeki penaltı pozisyonu için de kararının arkasındaki gerekçeyi aktaran Öztürk, "Marcao - Ekuban'ın pozisyonunda ayağının üzerine değil kenarına bir temas gördüm, yapılan temas penaltı için yeterli değil" savunmasını yaptı.Hakem Ümit Öztürk'ün MHK ile yaptığı görüşmede, Galatasaray'ın Japon oyuncusu Yuto Nagamoto'nun karşılaşmanın 2. yarısındaki "F..k off" ifadeleriyle ilgili soruya ise "Çok gürültülüydü ve duymadım" cevabını verdiği ifade edildi.Bu arada MHK yetkilileri, Diagne'nin arkadan yaptığı müdahaleye sarı kart verilmemesi konusunda da hakemin, benzer pozisyonda maçın ilk yarısında Trabzonsporlu bir futbolcuya da kart değerlendirmemesi yapmamasına dikkat çektıler.