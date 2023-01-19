İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda karşılaşmaları tamamlandı.



Alınan sonuçların ardından; Sivasspor, Kayserispor, Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Fenerbahçe çeyrek finale yükselen takımlar oldu.



Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe, çeyrek final kurasında seri başı olacaklar. Galatasaray, Kayserispor, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü ise seri başı olmayan takımlar.



Kupada çeyrek final kuralarının 24 Ocak salı günü yapılması bekleniyor.



Çeyrek final maçları ise 28 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde oynanacak.





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