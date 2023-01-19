İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler

Türkiye Kupası'nda son 16 turu tamamlandı ve çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2023 22:44
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda karşılaşmaları tamamlandı.

Alınan sonuçların ardından; Sivasspor, Kayserispor, Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Fenerbahçe çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe, çeyrek final kurasında seri başı olacaklar. Galatasaray, Kayserispor, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü ise seri başı olmayan takımlar.

Kupada çeyrek final kuralarının 24 Ocak salı günü yapılması bekleniyor.

Çeyrek final maçları ise 28 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde oynanacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ