İşte Domenec Torrent'in Pena isteği!

Galatasaray'da kalmak için gelecek yeni yönetimi ikna etmeye hazırlanan Domenec Torrent, raporunu hazırladı.



Tecrübeli çalıştırıcının listesinin başında ocak transfer döneminde kiralanan Inaki Pena bulunuyor.



Barcelona'dan Pena'nın bir kez daha kiralanması gerektiğini düşünen İspanyol hoca, Muslera ile birlikte bu bölgenin tamamen emin ellerde olacağını belirtiyor.



Ancak genç İspanyol kalecinin, Barcelona'da Ter Stegen'in yedeği olması bekleniyor. Pena eğer B takımına gönderilmezse, Galatasaray 'ın genç kaleciyi tekrar almasının çok zor olduğu ifade ediliyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ