İşte Beşiktaş'ın Kaan Ayhan planı

Devre arası transfer döneminde stoper takviyesine hazırlanan Beşiktaş'ta Şenol Güneş, listenin ilk sırasına Kaan Ayhan'ı yazdı.



GEMİLERİ YAKTI



Bu sezon Serie A'da sadece 5 maçta ilk 11 fırsatı bulan ve Sassuolo'da mutsuz olan 28 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım'a da seçilemeyince gemileri yaktı.



GÜNEŞ DEVREDE



Haziran 2024'e kadar İtalyan ekibiyle sözleşmesi bulunan Kaan için Şenol Güneş devreye girdi.



OPSİYONLU KİRALIK



4.5 milyon Euro'ya kadar inen İtalyan ekibinin, bu rakamı daha da düşüreceğine inanan siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.





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