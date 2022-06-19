Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve uzun yıllar kaptanlık yapan Arda Turan'ın geride bıraktığımız sezonun bitmesiyle birlikte sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona erdi. Arda Turan'ın yeni görevinin ne olacağı merak edilirken, sürpriz bir iddia gündeme geldi. Arda, Galatasaray'da kalmaya devam edecek.



ARDA GALATASARAY'DA YER ALMAYA DEVAM EDECEK



Teknik direktör Domenec Torrent ile yolların ayrılmasının ardından göreve Okan Buruk gelecek. Buruk'un gelmesiyle birlikte Arda Turan'ın da yeşil sahalara veda etmesi ve sarı-kırmızılılarda teknik ekipte olmasa bile, Cenk Ergün'ün altında sportif direktör yardımcısı rolünde kulüpte görev alması bekleniyor.



NE DEMİŞTİ?



Galatasaraylı olduğunu ve her zaman bunu gösterdiğini anlatan Arda, "İnsanlar benim Galatasaraylılığımı anlatmama izin vermesinler. Böyle bir şeye gerek yok. Ben Galatasaraylıyım ve hayatım boyunca her davranışımda bunu gösterdim" demişti.



Arda Turan futbol hayatını noktaladıktan sonra teknik direktör olmayı düşünüp düşünmediğiyle ilgili, "Bir gün oynadığım takımların başına geçmek isterim" ifadesini kullandı.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



35 yaşındaki Arda Turan geçen sezon Galatasaray'da 12 maçta 297 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı. Arda Turan, Başakşehir, Barcelona, Atletico Madrid ve Manisaspor'da oynamıştı.



