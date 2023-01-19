İşte 42 yaşındaki Daniel Güiza'nın yeni takımı!

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Daniel Güiza sürpriz bir transfere imza attı.



42 yaşındaki Güiza, İspanya 5. Lig takımı CD Rota'ya transfer oldu.



İspanyol kulübünden yapılan açıklamada; Güiza ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı ve golcü oyuncunun bugünden itibaren takımla antrenmanlara çıkacağı belirtildi.



2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Güiza, sarı lacivertli formayla 98 resmi maçta 35 gol atarken, 21 kez de asist yapmıştı.





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