İşte 42 yaşındaki Daniel Güiza'nın yeni takımı!

Fenerbahçe'de de top koşturan Daniel Güiza, 42 yaşında İspanya ekibi CD Rota ile anlaşma sağladı.

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İşte 42 yaşındaki Daniel Güiza'nın yeni takımı!
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19 Ocak 2023 16:33
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Daniel Güiza sürpriz bir transfere imza attı.

42 yaşındaki Güiza, İspanya 5. Lig takımı CD Rota'ya transfer oldu.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada; Güiza ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı ve golcü oyuncunun bugünden itibaren takımla antrenmanlara çıkacağı belirtildi.

2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Güiza, sarı lacivertli formayla 98 resmi maçta 35 gol atarken, 21 kez de asist yapmıştı.

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