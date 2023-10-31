İstanbulspor, kupada moral arıyor

İstanbulspor, Türkiye Kupası'nda çarşamba günü Kepezspor ile karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor, kupada moral arıyor
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31 Ekim 2023 13:37
İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda çarşamba günü TFF 3. Lig ekibi Kepezspor'la karşılaşacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadelede hakem Emre Kargın düdük çalacak. Mücadele tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

İstanbulspor, Süper Lig'de geride kalan 10 haftada oynadığı 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. İstanbul ekibi 5 puanla 19. sırada yer alıyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kepezspor ise 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve tek yenilgi ile 14 puan topladı. Bir maçı eksik Kepezspor, 3. sırada bulunuyor.

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