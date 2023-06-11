Manchester City ile Inter, İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldi. Manchester City, karşılaşmayı Rodri'nin 68'de attığı golle 1-0 kazandı.Mücadeleye hızlı başlayan Manchester City, henüz 6. dakikada tehlikeli oldu. Bernardo Silva'nın şutu az farkla dışarıya gitti.Karşılaşmanın ilk yarısında tempo yükselmezken, 35. dakikada bir sakatlık yaşandı. Manchester City'nin yıldız ismi Kevin De Bruyne sakatlandı ve 36. dakikada yerini Phil Foden'a bıraktı. Chelsea'ye karşı 2021 yılında oynanan finalde de sakatlanan Belçikalı yıldız, oyundan çıktıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.İkinci yarıda bu kez Inter'de bir sakatlık yaşandı. İtalyan ekibinin deneyimli golcüsü Edin Dzeko, sakatlandıktan sonra yerini Romelu Lukaku'ya bıraktı.Inter, 58. dakikada etkili geldi. Lautaro Martinez, savunmanın hatası sonrası karşı karşıya pozisyonda kaleci Ederson'u geçemedi.Manchester City, aradığı golü 68. dakikada buldu. Gelişen atak sonrası rakip ceza sahasında penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Rodri, takımını öne geçirdi.Inter, Manchester City'nin golünün ardından 2 dakika sonra gole yaklaştı. Ceza sahasında yaşanan karambol sonrası DiMarco'nun yaptığı kafa vuruşu üst direkten geri döndü.Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takımın hücumları sonuç vermedi. Manchester City, finalde Inter'i 1-0'lık skorla mağlup etti. İngiliz ekibi, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.Inter'de Hakan Çalhanoğlu, 84. dakikada oyundan çıktı. Manchester City'de İlkay Gündoğan maçın 90 dakikasında süre aldı.UEFA Şampiyonlar Ligi finaline İngiliz ve İtalyan taraftarlar kadar Türk futbolseverler de büyük ilgi gösterdi.Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor formasını giymiş çok sayıda taraftar, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Manchester City'nin takım kaptanı İlkay Gündoğan'ı tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.Karşılaşma öncesinde ve sırasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yanı sıra taraftarların yoğunlaştığı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.Stat ve çevresi, havalimanları, toplu taşıma istasyonları ile taraftarların olacağı meydanlar ve kaldıkları otellerin bulunduğu alanlarda 15 bin 850 polis görevlendirildi. Asayiş önlemleri kapsamında, stadın çevresi de emniyet kameralarıyla izlendi.İlk devrede topla daha fazla oynayan taraf Manchester City oldu. Rakibini yarı sahasında karşılayan Inter ise hızlı hücumlarla pozisyona girmeye çalıştı. İngiltere ekibinin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, yaşadığı sakatlık sonrası 36. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.6. dakikada Manchester City tehlikeli geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bernardo Silva'nın vuruşunda, top az farkla auta gitti.20. dakikada gelişen Inter hücumunda Lautaro Martinez'in pasıyla Marcelo Brozovic topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.26. dakikada Inter gole yaklaştı. Manchester City kalecisi Ederson'un hatalı pasında top Nicolo Barella'nın önünde kaldı. Ceza alanı dışındaki Barella'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.27. dakikada Kevin De Bruyne'nin pasıyla ceza sahasına hareketlenen Erling Haaland, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Norveçli futbolcunun çaprazdan vuruşunda Inter kalecisi Andre Onana gole izin vermedi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.58. dakikada Inter gole yaklaştı. Bernardo Silva'nın hatalı geri pasında topa hareketlenen Lautaro Martinez, ceza sahasına girerek kaleci Ederson ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk ederek açıyı daraltan Ederson, Arjantinli futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta gole izin vermedi.68. dakikada Manchester City golü buldu. Bernardo Silva, Manuel Akanji'nin ara pasıyla sağ taraftan ceza sahasına girdi. Silva'nın son çizgiden çevirdiği top, savunmadan sekerek Rodri'nin önüne düştü. Ceza sahasına giren İspanyol futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-071. dakikada Inter tehlikeli geldi. Denzel Dumfries'in kafayla ceza sahasına havalandırdığı topa, Manuel Akanji müdahale edemedi. Kale sahası önünde Federico Dimarco'nun kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Meşin yuvarlağı tekrar önünde bulan Dimarco'nun kafa vuruşunda, bu kez Romelu Lukaku'ya çarpan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.78. dakikada Manchester City, ikinci gole yaklaştı. Şık bir vücut çalımıyla rakiplerinden kurtularak ceza sahasına giren Phil Foden'ın yerden şutunda kaleci Andre Onana topu yatarak kontrol etti.88. dakikada Inter, net gol pozisyonundan yararlanamadı. Robin Gosens'in kafayla çevirdiği top, kale alanındaki Romelu Lukaku'nun önünde kaldı. Lukaku'nun kafa vuruşunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağa çizgi üzerinde müdahale ederek gole izin vermedi. Ruben Dias, dönen topu kafayla kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu.Karşılaşmayı 1-0 kazanan Manchester City, kupa tarihinde ilk şampiyonluğu elde etti.Atatürk OlimpiyatSzymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)Ederson, Manuel Akanji, Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones (Dk. 82 Kyle Walker), Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne (Dk. 36 Phil Foden), İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Erling HaalandAndre Onana, Matteo Darmian (Dk. 85 Danilo D'Ambrosio), Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni (Dk. 76 Robin Gosens), Denzel Dumfries (Dk. 76 Raoul Bellanova), Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 84 Henrikh Mkhitaryan), Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko (Dk. 57 Romelu Lukaku)Dk. 68 Rodri (Manchester City)Dk. 59 Nicolo Barella, Dk. 83 Romelu Lukaku, Dk. 90+2 Andre Onana, Dk. 90+6 Simone Inzaghi (Teknik direktör) (Inter), Dk 90+2 Erling Haaland, Dk. 90+4 Ederson (Manchester City)