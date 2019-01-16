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İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Olympiakos'un konuğu

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında 17 Ocak Perşembe akşamı Olympiakos'a konuk olacak

Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Olympiakos'un konuğu
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16 Ocak 2019 10:12
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında 17 Ocak Perşembe akşamı Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

Başkent Atina'daki Melina Merkouri Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

Turuncu-lacivertli ekip, İstanbul'daki ilk maçta rakibine 3-1 mağlup oldu.

Her iki maçın sonunda rakibine puan olarak üstünlük kuran ekip, adını 4'lü final turuna yazdıracak. İki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği olması halinde, turu geçecek ekip "altın set" sonucu belirlenecek.

Eşleşmeden galip ayrılacak takım, 4'lü final turunda, Viking (Norveç)-Neftohimic 2010 (Bulgaristan) eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

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