KARTAL: "ŞU AN DA EN SIKINTILI TEKNİK DİREKTÖR BENİM"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba mutlak kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını belirterek,dedi.Ramazan Keskin'in performansını da değerlendiren Aybaba,diye konuştu.Samet Aybaba, VAR sistemi ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine isediyerek esprili bir yanıt verdi.Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal maça istedikleri gibi başlayamadıklarını ve sıkıntılar yaşadıklarını belirterek,dedi.Maddi sorunların devam ettiğini belirten Kartal,ifadelerini kullandı.