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Isaiah Thomas, G League'e dönecek

Veteran oyuncu Isaiah Thomas'ın, NBA All-Star arasının sona ermesinin ardından G League'de Grand Rapids Gold ekibine katılacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Veteran oyuncu Isaiah Thomas'ın, NBA All-Star arasının sona ermesinin ardından G League'de Grand Rapids Gold ekibine katılacağı bildirildi.

Thomas, Gold ile 15 Aralık'ta ilk G League maçına çıkmış ve karşılaşmayı 43 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle tamamlamıştı.

33 yaşındaki oyuncu bu maçtan bir gün sonra Los Angeles Lakers ile 10 günlük kontrat yapmış ve orada dört maçta forma giymişti. Thomas sonrasında Dallas Mavericks ile de 10 günlük sözleşme imzalamıştı.

I.T., bu sezon oynadığı beş maçta ortalama 22.8 dakika süre almış ve 8.6 sayı ile 2.0 asist istatistikleri tutturmuştu.


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