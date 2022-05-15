Inter şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı

İtalya Serie A'nın 37. haftasında şampiyonluk kovalayan Inter, deplasmanda Cagliari'yi ağırladı.
Unipol Domus'da oynanan maçı Inter 3-1 kazandı ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.
Karşılaşmanın 25. dakikasında Darmian'ın golüyle Inter ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya Inter hızlı başlayıp 51. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle farkı ikiye çıkardı. 53'te Cagliari Lykogiannis'in golüyle farkı bire indirdi. 84. dakikaya gelindiğinde Lautaro Martinez maçın skorunu 3-1 ilan eden golü kaydetti.
Öte yandan Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Inter, 81 puana yükseldi ve Milan'ın 2 puan gerisinde şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Cagliari ise 29 puanda kaldı ve kümede kalma umutlarını son haftaya bıraktı.
Ligin son haftasında ise Inter, sahasında Sampdoria'yı ağırlayacak.
Unipol Domus'da oynanan maçı Inter 3-1 kazandı ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.
Karşılaşmanın 25. dakikasında Darmian'ın golüyle Inter ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya Inter hızlı başlayıp 51. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle farkı ikiye çıkardı. 53'te Cagliari Lykogiannis'in golüyle farkı bire indirdi. 84. dakikaya gelindiğinde Lautaro Martinez maçın skorunu 3-1 ilan eden golü kaydetti.
Öte yandan Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Inter, 81 puana yükseldi ve Milan'ın 2 puan gerisinde şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Cagliari ise 29 puanda kaldı ve kümede kalma umutlarını son haftaya bıraktı.
Ligin son haftasında ise Inter, sahasında Sampdoria'yı ağırlayacak.
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