Inter şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı

İtalya Serie A'nın 37. haftasında şampiyonluk kovalayan Inter, deplasmanda Cagliari'yi ağırladı.



Unipol Domus'da oynanan maçı Inter 3-1 kazandı ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.



Karşılaşmanın 25. dakikasında Darmian'ın golüyle Inter ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya Inter hızlı başlayıp 51. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle farkı ikiye çıkardı. 53'te Cagliari Lykogiannis'in golüyle farkı bire indirdi. 84. dakikaya gelindiğinde Lautaro Martinez maçın skorunu 3-1 ilan eden golü kaydetti.



Öte yandan Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Inter, 81 puana yükseldi ve Milan'ın 2 puan gerisinde şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Cagliari ise 29 puanda kaldı ve kümede kalma umutlarını son haftaya bıraktı.



Ligin son haftasında ise Inter, sahasında Sampdoria'yı ağırlayacak.





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