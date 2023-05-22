Inter'de Romelu Lukaku belirsizliği

Bu sezon ligde istediği performansı veremeyen İnter gelecek sezon planlamalarına başladı.Seria A'da istediği sonuçlara ulaşamasada Şampiyonlar Ligi'nde finale ulaşması Simone İnzaghi için gerekli krediyi sağlamış durumda.



"TARTIŞMALAR VARDI"



Radio Rai'ye yaptığı açıklamalarda konuşan Marotta sezon değerlendirmesi yaptı. Açıklamalarda Simone İnzaghi için sezonun lig için çok iyi geçmediğini ama Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmasının büyük prestij getirdiğini ve önümüzdeki sene de takımla çalışmaya devam edeceğini söyledi. Sözlerine bir dönem ciddi sıkıntı içerisindeydik ve içeride de ciddi söylemler dolanıyordu ama kendisiyle devam etmeye karar verdiklerini söyledi.



"SCALVİNİ VE FRATTESİ'YLE İLGİLENİYORUZ"



Yaptığı açıklamalar sırasında gelen soru üzerine: " Evet Scalvini ve Frattesi'yle ilgileniyoruz onlar fazlasıyla yetenekli, yalnızca biz değil başka takımlarda onlarla ilgileniyor işimiz oldukça zor olacak gibi duruyor." açıklamalarında bulundu.



"NE OLACAĞINI BİLMİYORUZ"



Sezon sonuna yaklaşırken form yakalamaya başlayan Lukaku hakkında da konuşan Marotta, Lukaku'nun İnter'i çok sevdiğini ancak oyuncunun Chelsea oyuncusu olduğunu söyledi.



