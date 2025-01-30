UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Inter, sahasında Monaco ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'daki maçta kazanan 3-0'lık skorla Inter oldu.



Inter'e galibiyeti getiren tüm golleri Lautaro Martinez attı. Arjantinli yıldız, 4, 16 ve 67. dakikalarda fileleri havalandırdı.



Martinez, 4. dakikadaki golünü penaltıdan attı.



Inter'de sakatlığı devam eden milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maç kadrosunda yer almadı.



Monaco, Christian Mawissa'nın 12. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadaleyi 10 kişi tamamladı.



Bu sonucun ardından Inter, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını 19 puanla tamamladı ve doğrudan üst tura yükseldi. Monaco, 13 puanda kaldı. Fransız temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst tur için play-off maçı oynayacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play off turunun kura çekimini 31 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak.



