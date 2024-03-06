Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun durumu belli oldu

Inter'de kas gerilmesi sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun 9 Mart'taki Bologna maçında takıma geri dönmesi bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun durumu belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2024 18:20
Inter'de kas gerilmesi sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun durumu belli oldu.

Di Marzio'nun haberine göre; Inter'in Lecce ile oynayacağı maçtan önce sakatlanan milli oyuncunun sakatlık durumunun çok ciddi olmadığı belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle takımının son 3 karşılaşmasında forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu'nun 9 Mart'taki Bologna maçının kadrosunda yer alması beklendiği ifade edildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Inter ile 30 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery