Inter, Benevento'ya karşı patlama yaptı

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Inter, Benevento'ya konuk oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; inter.it
Inter, Benevento'ya karşı patlama yaptı
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30 Eylül 2020 20:58
İtalya Serie A'da 2. hafta mücadelesinde Benevento ile Inter, Stadio Ciro Vigorito'da karşılaştı. Karşılaşma konuk ekibin 5-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmada Inter'in golleri; 1. ve 28. dakikalarda Lukaku, 25. dakikada Gagliardini, 42. dakikada Hakimi ve 71. dakikada Lautaro Martinez'den geldi.

Benevento'nun golleri ise; 34. ve 76. dakikalarda Caprari'den geldi.

Inter bu sonuçla beraber 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı. Benevento ise 3 puanda kaldı.

Inter, İtalya Serie A'nın 3. haftasında Lazio'ya konuk olacak. Benevento aynı haftada sahasında Bologna ile karşılaşacak.



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