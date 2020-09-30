Inter, Benevento'ya karşı patlama yaptı

İtalya Serie A'da 2. hafta mücadelesinde Benevento ile Inter, Stadio Ciro Vigorito'da karşılaştı. Karşılaşma konuk ekibin 5-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.



Karşılaşmada Inter'in golleri; 1. ve 28. dakikalarda Lukaku, 25. dakikada Gagliardini, 42. dakikada Hakimi ve 71. dakikada Lautaro Martinez'den geldi.



Benevento'nun golleri ise; 34. ve 76. dakikalarda Caprari'den geldi.



Inter bu sonuçla beraber 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı. Benevento ise 3 puanda kaldı.



Inter, İtalya Serie A'nın 3. haftasında Lazio'ya konuk olacak. Benevento aynı haftada sahasında Bologna ile karşılaşacak.



