İnşaat malzemeleri deprem bölgesine gönderildi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.



Sahadaki ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını daha hızlı yürütebilmeleri adına temin edilen 250 duvar kırıcı ve 1 arazi aracı, iş makineleriyle Atatürk Havalimanı'na getirildi.



Milli Savunma Bakanlığı (MSÜ) Hava Harp Okulu öğrencileri tarafından askeri kargo uçağına yüklenen malzemeler sabaha karşı Adana'ya gönderildi. İnşaat malzemeleri daha sonra arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere deprem bölgesine ulaştırılacak.





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