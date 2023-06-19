İngiltere gol atmalara doymadı: 7-0

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda İngiltere, sahasında Kuzey Makedonya'yı konuk etti.



Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı İngiltere 7-0 kazanarak tarihi farkla galibiyete uzandı.



Karşılaşmada İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 9 ve 73'te Kane, 39, 47 ve 51'da Bukayo Saka, 45'te Rashford ve 64'te Kalvin Phillips kaydetti.



Bu sonuçla İngiltere 4'te 4 yaparak 12 puanla liderliğini sürdürdü. Kuzey Makedonya ise 3 puanda kaldı.





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