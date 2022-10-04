EVERTON DELE ALLI'YE KAPIYI KAPATTI

'İNGİLTERE'DE GELECEĞİ YOK' İDDİASI

DELE ALLI'NİN BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Dele Alli ile ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların Everton'dan kadrosuna kattığı Dele Alli'ye Ada ekibinin kapıları kapattığı öne sürüldü.Kulübe yakın kaynakların haberine göre; Everton yetkilileri, 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyu gelecek planlamasında düşünmüyor.Haberde Dele Alli'nin takımdaki reytinginin düştüğü ve Everton'da önceki sezon 11 maçta gol ya da asist üretemeyen futbolcunun Ada'da geleceğinin olmadığı ifade edildi. Ayrıca Dele Alli'nin performansıyla hayal kırıklığı yarattığı ve çıkış aradığı hatırlatıldı.Bilindiği üzere Beşiktaş, yıldız ismi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Dele Alli için Beşiktaş Everton'a kiralama bedeli ödemedi. Dele Alli'nin satın alma opsiyonunu elinde bulundurduğunu duyuran Beşiktaş, futbolcuya 2.2 milyon euro garanti ücret dışında müsabaka türüne göre maç başı azami net 10 bin euro maç başı ücreti ödeyeceğini bildirmişti.