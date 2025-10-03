İlkay Gündoğan: 'Galatasaray için her şeyimi feda edeceğim'

Galatasaray'ın yeni yıldızı İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı forma altında büyük hedeflere odaklandığını dile getirdi. 35 yaşındaki futbolcu, TNT Sports'a verdiği röportajda Galatasaray'ın kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.





"GALATASARAY'IN MAÇLARININ İZLEYEREK BÜYÜDÜM"



"Herkesin yüreğinde bir takım vardır ve benim için bu her zaman Galatasaray'dı. Çocukken evde küçücük televizyon karşısında Galatasaray'ın UEFA maçlarını izleyerek büyüdüm" diyen Gündoğan, transfer sürecini hayallerinin gerçekleşmesi olarak nitelendirdi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu,ifadelerini kullandı.