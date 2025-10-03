03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

İlkay Gündoğan: "Galatasaray için her şeyimi feda edeceğim"

Galatasaray'ın yıldız orta sahası İlkay Gündoğan, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yeni yıldızı İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı forma altında büyük hedeflere odaklandığını dile getirdi. 35 yaşındaki futbolcu, TNT Sports'a verdiği röportajda Galatasaray'ın kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

"GALATASARAY'IN MAÇLARININ İZLEYEREK BÜYÜDÜM"

"Herkesin yüreğinde bir takım vardır ve benim için bu her zaman Galatasaray'dı. Çocukken evde küçücük televizyon karşısında Galatasaray'ın UEFA maçlarını izleyerek büyüdüm" diyen Gündoğan, transfer sürecini hayallerinin gerçekleşmesi olarak nitelendirdi.



"GALATASARAY İÇİN HER ŞEYİ FEDA EDECEĞİM"

Tecrübeli orta saha oyuncusu, "Galatasaray benim için çok şeyi ifade ediyor. 35 yaşındayım ama çok motiveyim. İçimde öyle bir şey var ki; sahip olduğum her şeyi feda edeceğim bu kulüp için. Başarıyı buraya getirmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
