İlkan Karaman, hayatını kaybetti

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."

Karşıyaka'dan yapılan açıklamada ise "Takımımızın 2011-2012 ve 2018-2019 sezonlarında formasını başarıyla terleten İlkan Karaman'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve Türk basketbol camiasına başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz." denildi





Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Tofaş altyapısında yetişen, kariyeri boyunca Türkiye Basketbol Ligleri, Fransa ve Tayvan'da forma giymiş eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın geçirdiği bir trafik kazası sonrasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve tüm basketbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.