İlk Yarı Yorumları: Hatayspor - Fenerbahçe

Süper Lig'de Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin ilk yarı 2-0 önde kapattığı maçı yorumcular değerlendirdi. İşte yorumlar...



RIDVAN DİLMEN



Fenerbahçe, Başakşehir'e kaybederken Fenerbahçe'ye endeksli bir rakiple oynadı. Hatayspor, 3 haftadır kazanıyor olmanın verdiği özgüvenle başladı. Fenerbahçe ise çok hızlı ve tempolu oynadı. Fenerbahçe set yerine hız üzerine odaklanan hoca ve oyuncu grubuna sahip. Fenerbahçe, Hatayspor'un beklemediği bir hız gösterdi. Wimbledon finali gibi.



Enner Valencia da çok kaliteli. Kıpırdanmaya başlayan bir Rossi var. Giresun maçında kıpardınmıştı. Zemin de güzel başlayınca Fenerbahçe üçlüsü, sürekli hareket halinde de oldular. Sola Rossi, santrfor Valencia, sağa Berisha yazamazsın. 3'ü de hareketli. Hep yer değiştirdiler. Hatayspor savunmasının beklemediği bir şeydi bu. Ambale oldular. Sürekli bir yerden birileri çıktı. Bir de Mert Hakan Yandaş oraya gitti.



Gustavo'nun yanındaki oyuncu Mert Hakan. Formayı hoca vermeden aldı. Hocası geçen hafta sarı karttan ötürü kenara almıştı. Şimdi de sarı kart gördü. Forvetten dönme orta saha olduğu için sürekli deparlı oynuyor, rölanti oynuyor. Mert'in sorumluluğu Gustavo'dan fazla. 4. forvet olarak gidiyor.



Fenerbahçe'nin çok güçlü bir savunması var. Aldıkları Kim Min-Jae tartışmasız Süper Lig'in en iyi stoperi. Szalai de çok iyi ama Kim çalım yemiyor, sürati, kuvveti. Savunma oyuncusunda olabilecek her şeye sahip. Topla da inanılmaz hızlı, rakip kaleye kadar gidiyor. Çok doğru ve isabetli bir transfer.



Fenerbahçe'nin hala 3-4-3 ile şampiyon olabileceğini düşünmüyorum, beni daha ikna edemedi. 65-70'e kadar böyle götürebilir, daha kompakt bir takım ile devam edebilir. Fenerbahçe çok hızlı, çok tempolu. Neredeyse mükemmele yakın.



METİN TEKİN



Vitor Pereira, Mesut Özil'e 'Seni Olympiakos maçında kullanacağım' demiştir. Mesut Özil'in bu oyunda çok da yeri var mı, konuşabiliriz. Fenerbahçe ilk yarıda deplasman mantığında, gerçekçi, akılcı ve verimli oyun oynadı. Topa çok fazla sahip oldu. Kısacası Fenerbahçe ilk yarıda çok iyi oynadı.



ÖNDER ÖZEN



Fenerbahçe adına gerçekten tam bir lig maçı gibi oynandı maç. Arkada 3 stoper. Filip Novak sağda, Kim Min-Jae ortada ve Attila Szalai solda oynadı. Mame Diouf fiziksel olarak stoperleri zorladığı için Vitor Pereira karşısına Kim Min-Jae'yi koydu, akılcıydı. Muhammet Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu, sağ ve sol bek gibi oynadı. Fenerbahçe kalesinde net pozisyn vermedi. Fenerbahçe 4 gol pozisyonu yakaladı ve 3'ünde Enner Valencia başrolde. 45 dakikanın yıldızıydı. bazı maçlar böyler oynanacak, gösterişsiz ama 3 puan cepte olacak. Hatayspor'a karşı böyle olur.



VOLKAN DEMİREL



Güzel bir maç oluyor, Fenerbahçe doğru oyun oynuyor. Hatayspor'un ağır stoper zaaflarını iyi değerlendirdiler. Hücum hattı da sürekli değişerek oynuyor. Hatayspor da sadece kanatlara inip, Diouf'a orta yapmaya çalışıyor. Fenerbahçe'de bireysel olarak iyi oynayan oyuncu sayısı fazla.



ERMAN TOROĞLU



Geçen seneye göre Fenerbahçe, sahaya daha iyi yayılıyor, daha fazla yardımlaşıyorlar. Dalga geçen futbolcu sayısı yok gibi bir şey. Oyunun yükünü genelde eşit çekiyorlar. Her pozisyona basıyorlar, giriyorlar, çalım yerim, kötü gözükürüm gibi düşünmüyorlar. Hatay geçen seneki gibi değil. Kaç tane korner attılar, dönen topların biri bile Hatay'a gelmedi. Sahaya iyi yayılamıyorsun. Dönen topları alamazsan çok yorulursun. Doğru yayılırsan az enerjiyle çok iş yaparsın. Galatasaray'da yük, oyunculara Fenerbahçe gibi eşit dağılmıyor. Beşiktaş'ı karıştırmıyorum orası sakatatçı dükkanı gibi oldu, kelle paça bir yerde. Hatay'ın hücumları yalan rüzgarı. Hücum ediyor gözüküyorlar. Öylesine oynuyorlar hücumda. Valencia'yı Erol Bulut iyi kullanamadı. Pereira daha iyi kullanıyor, öyle gözüküyor. Elindeki futbolcuyu bir teknik adam nasıl kullanamaz, ben hayret ediyorum.



