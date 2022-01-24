İlhan Palut: 'Türk oyuncu arıyoruz!'

Spor Toto Süper Lig'de Altay'ı 1-0 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Ligin devamı adına çok değerli bir 3 puan aldık." dedi.



Palut, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, bekledikleri gibi zor bir müsabakanın geride kaldığını söyledi. Altay'ın bulunduğu konum gereği bir reaksiyon ortaya koyduğunu, seyircisinin de güzel bir destek verdiğini belirten Palut, şöyle konuştu:



"İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamamamız maçı gerçekten zor bir hale getirdi. Ama ikinci yarıyla beraber yere daha sağlam basan, daha etkili ataklar geliştiren bir Konyaspor vardı sahada. Bunları yaparken de rakibe pozisyon vermedik. Penaltı ve kırmızı kartın aynı anda olması ve buradan skoru bulmamız maçın devamını bizim adımıza kolaylaştırdı. Ondan sonraki süreçte belki skoru artırabilirdik, daha dikkatli olmalıydık. Bugün rotasyon anlamında elimiz çok güçlü değildi. Oyundan düşen bazı oyuncularda ısrar etmek durumunda kaldık. Ligin devamı adına çok değerli bir 3 puan aldık."



Palut, Altaylı taraftarlara 6. dakikada merhum Ahmet Çalık'a karşı yaptıkları jestten dolayı teşekkür etti.



Musa Çağıran'ın stoper olarak forma giymesinin sorulması üzerine Palut, "Stoper eksiğimiz var maalesef. Antrenmanlarda birilerini sürekli deniyoruz. Bu bazen Barış oluyor, bazen Musa oluyor." dedi.



Palut, sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Adil Demirbağ'ın ayak bileğinde bir sorun olduğunu ve bileğinin şiştiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Artık yabancı kuralını konuşmaya gerek yok. Devre arasında kayıplarımız oldu. Bir oyuncu tercihinden dolayı iki elimizde olmayan nedenlerden dolayı, Allah rahmet eylesin. Biraz zorlanıyoruz ama bizim görevimiz sadece hazır kadroları yönetmek değil, takım içinden oyuncuların gelişimine de imza atmak. Kadromuza Türk oyuncu katmak için arayışlarımız devam ediyor. Bütün takımlar Türk oyuncuların ne kadar değerli olduğunu bilip, görev vermiyor olmasalar da ellerinden çıkartmak istemiyorlar."





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