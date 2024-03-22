İddia: "4 Fenerbahçeli futbolcu PFDK'ye sevk edilecek"

Haber Global'in haberine göre; TFF Hukuk Müşavirliği, PFDK sevklerini kısa sürede açıklayacak. Fenerbahçe'den Oosterwolde, Osayi, Batshuayi ve İrfan Can Eğribayat PFDK'ye sevk edilecek.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İddia: '4 Fenerbahçeli futbolcu PFDK'ye sevk edilecek'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2024 12:40
Son güncelleme 22 Mart 2024 12:42
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sonrası yaşanan olayları yankıları sürerken Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin PFDK sevklerini kısa sürede açıklayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN HANGİ FUTBOLCULAR PFDK'YA SEVK EDİLECEK?

Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'nun özel haberine göre, Fenerbahçe cephesinden Oosterwolde, Osayi, Batshuayi ve İrfan Can Eğribayat PFDK'ya sevk edilecek.

FENERBAHÇE CEPHESİ PFDK SEVKLERİ İÇİN ÖNLEM ALDI

Fenerbahçe ise olası sevkler için önlemlerini aldı. Fenerbahçe, ağır tahriklerle ve saldırılarla karşılaşan oyuncuların, nefsi müdafaa yaptıklarını güçlü deliller sunarak savunma gerçekleştirecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery