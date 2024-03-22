İddia: '4 Fenerbahçeli futbolcu PFDK'ye sevk edilecek'

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sonrası yaşanan olayları yankıları sürerken Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin PFDK sevklerini kısa sürede açıklayacağı öğrenildi.
FENERBAHÇE'DEN HANGİ FUTBOLCULAR PFDK'YA SEVK EDİLECEK?
Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'nun özel haberine göre, Fenerbahçe cephesinden Oosterwolde, Osayi, Batshuayi ve İrfan Can Eğribayat PFDK'ya sevk edilecek.
FENERBAHÇE CEPHESİ PFDK SEVKLERİ İÇİN ÖNLEM ALDI
Fenerbahçe ise olası sevkler için önlemlerini aldı. Fenerbahçe, ağır tahriklerle ve saldırılarla karşılaşan oyuncuların, nefsi müdafaa yaptıklarını güçlü deliller sunarak savunma gerçekleştirecek.
FENERBAHÇE'DEN HANGİ FUTBOLCULAR PFDK'YA SEVK EDİLECEK?
Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'nun özel haberine göre, Fenerbahçe cephesinden Oosterwolde, Osayi, Batshuayi ve İrfan Can Eğribayat PFDK'ya sevk edilecek.
FENERBAHÇE CEPHESİ PFDK SEVKLERİ İÇİN ÖNLEM ALDI
Fenerbahçe ise olası sevkler için önlemlerini aldı. Fenerbahçe, ağır tahriklerle ve saldırılarla karşılaşan oyuncuların, nefsi müdafaa yaptıklarını güçlü deliller sunarak savunma gerçekleştirecek.
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