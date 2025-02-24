Ibrahimovic: 'Ben Milan'ın koruyucusuyum'

Milan'da futbol danışmanlığı görevini üstlenen Zlatan Ibrahimovic, kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.



Eleştirileri göğüsleyecek kişinin kendisi olduğunu söyleyen Zlatan, "Ben bir korumayım, kulübü korurum. Bana ateş etsinler, ben de iki kez karşılık veririm. Eğer 10 yıl boyunca savaş koşullarında yaşadıysanız, kimseden korkmazsınız." ifadelerini kullandı.



Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'a elenen Milan, Serie A'da 7. sırada yer alıyor.



