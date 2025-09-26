Ianis Hagi: 'Çok özel bir durum'

Zor bir maç olduğunu belirten Hagi, "Gerçekten çok iyi performans sergilediğimizi düşünüyorum. 22 şutumuz var. Son şampiyona karşı oynadık. Zor bir maçtı. Biz böyle devam etmek istiyoruz ama bu yetmiyor 3 puanın da gelmesi gerekiyor." dedi.

Babası Gheorghe Hagi'nin tribünde olmasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden 26 yaşındaki futbolcu, "Benim ve ailem için çok özel bir durum bu. İstanbul'da çok güzel yıllar geçirdik, babam da başarılı oldu. Babamın tribünde olması ve beni izlemesi beni mutlu ediyor. Çok küçükken beni izlemeye başladı ve umarım kariyerimin sonuna kadar devam eder." sözlerini kullandı.