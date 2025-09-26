26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
0-1
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
1-1
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
3-1
26 Eylül
Rodez-Pau
1-2
26 Eylül
Nancy-Reims
0-1
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
0-0
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
2-3
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
4-0
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
2-187'
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
1-1
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
1-0
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
2-0
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
3-2
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
1-2
26 Eylül
Girona-Espanyol
0-0
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
0-1

Ianis Hagi: "Çok özel bir durum"

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Alanyaspor'da Ianis Hagi, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor, evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

Akdeniz ekibinde 71. dakikada oyuna giren Ianis Hagi, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olduğunu belirten Hagi, "Gerçekten çok iyi performans sergilediğimizi düşünüyorum. 22 şutumuz var. Son şampiyona karşı oynadık. Zor bir maçtı. Biz böyle devam etmek istiyoruz ama bu yetmiyor 3 puanın da gelmesi gerekiyor." dedi.

Babası Gheorghe Hagi'nin tribünde olmasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden 26 yaşındaki futbolcu, "Benim ve ailem için çok özel bir durum bu. İstanbul'da çok güzel yıllar geçirdik, babam da başarılı oldu. Babamın tribünde olması ve beni izlemesi beni mutlu ediyor. Çok küçükken beni izlemeye başladı ve umarım kariyerimin sonuna kadar devam eder." sözlerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
