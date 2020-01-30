Hüseyin Çimşir için kritik sınav; Fenerbahçe

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe'ye karşı önemli bir sınav verecek.

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Hüseyin Çimşir için kritik sınav; Fenerbahçe
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30 Ocak 2020 12:13
Trabzonspor'da Ünal Karaman sonrası kritik görevi devralan teknik direktör Hüseyin Çimşir ilk büyük derbisini Fenerbahçe'ye karşı oynayacak.

Çimşir, son 4 maçını kazanarak gelen Kanarya'yı mağlup ederek camiayı şampiyonluk potasında kenetlemek istiyor.

40 yaşındaki çalıştırıcı, Eddie Newton ile kafa kafaya vererek zorlu karşılaşmanın taktiğini belirliyor.

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