Trabzonspor'da Ünal Karaman sonrası kritik görevi devralan teknik direktör Hüseyin Çimşir ilk büyük derbisini Fenerbahçe'ye karşı oynayacak.
Çimşir, son 4 maçını kazanarak gelen Kanarya'yı mağlup ederek camiayı şampiyonluk potasında kenetlemek istiyor.
40 yaşındaki çalıştırıcı, Eddie Newton ile kafa kafaya vererek zorlu karşılaşmanın taktiğini belirliyor.
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Çimşir, son 4 maçını kazanarak gelen Kanarya'yı mağlup ederek camiayı şampiyonluk potasında kenetlemek istiyor.
40 yaşındaki çalıştırıcı, Eddie Newton ile kafa kafaya vererek zorlu karşılaşmanın taktiğini belirliyor.
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