Hükmen galibiyeti kabul etmeyip güreşti, mağlup olunca 'en centilmen' seçildi

Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda rakibinin salona geç kalması nedeniyle hükmen galip ilan edilen güreşçi, rakibinin gelmesiyle teknik komitenin "Güreşir misin?" teklifini kabul etti ve 5-0 mağlup olarak turnuvadan elendi. Sporcuya, örnek davranışından dolayı "en centilmen güreşçi" madalyası verildi.Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Taha Akgül Spor Salonu'nda 5 ayrı yaş grubunda düzenlenen organizasyonda Bartın Ulu Çınar Spor Kulübü sporcusu Akıncan Yıldırım, rakibi Ramazan Tunahan Kılıç maça geç kalınca hakem tarafından hükmen galip ilan edildi.Teknik komite, Akıncan Yıldırım'a, rakibi Ramazan Tunahan Kılıç'ın salona gelmesiyle güreşip güreşmeyeceğini sordu.Hükmen galip ilan edilmesine rağmen güreşmeyi kabul eden Akıncan, rakibine 5-0 mağlup olarak organizasyondan elendi.Örnek davranışından dolayı Akıncan Yıldırım'a Türkiye Güreş Federasyonu tarafından "en centilmen güreşçi" madalyası verildi.Akıncan Yıldırım, AA muhabirine, rakibi mindere çıkmayınca hakemin elini kaldırarak kendisini galip ilan ettiğini söyledi.Rakibinin salona gelmesiyle güreşmek istediğini belirten Akıncan, mağlup olmasına rağmen aldığı centilmenlik madalyasının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.Akıncan Yıldırım'ın antrenörü İshak Çapaş ise müsabaka saatinin ardından geçen 10 dakikaya rağmen rakibin mindere gelmediğini söyledi.Rakibin gelmesiyle hakemlerin Akıncan'a güreşmek isteyip istemediğini sorduğunu aktaran Çapaş, sporcusunun güreşip mağlup olmasına rağmen "en centilmen sporcu" ödülünü aldığını ifade etti.Örnek davranışından dolayı Akıncan'ı kutlayan Çapaş,diye konuştu.Kahramanmaraş Tek Işık Spor Kulübü sporcusu Ramazan Tunahan Kılıç, rakibini tebrik etti.Hükmen galip gelmesine rağmen rakibinin maça çıkmak istediğini dile getiren Tunahan,dedi.Tunahan'ın annesi Rabia Kılıç da trafik yoğunluğu nedeniyle müsabakaya geç kaldıklarını belirtti.Galip gelmesine rağmen Akıncan Yıldırım'ın güreşmeyi kabul ettiğini kaydeden Kılıç,ifadelerini kullandı.