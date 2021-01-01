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Howard: "NBA'in, beni 'En iyi 75' listesine almayacağını biliyordum!"

Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard, NBA'in 'En iyi 75' takımına seçilmemesinin "üzücü" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard, NBA'in 'En iyi 75' takımına seçilmemesinin "üzücü" olduğunu söyledi.

GQ ile yaptığı geniş kapsamlı bir röportajda Howard, listeye dahil edilmemiş olması hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Kariyerimde yaptıklarımın tanınmaması gibi bir durumun söz konusu olacağını sanmıyorum. İlk başta üzücüydü. Ama çok ciddiye almadım. NBA beni aşamalı olarak devre dışı bırakmaya çalışıyormuş gibi hissettiğimden ötürü, zaten listede yer almayacağımı da önceden tahmin etmiştim.

İnsanlar bazı şeyler için NBA'yi suçlamaya çalıştığımı düşünüyorlar ama kariyerimde bazı şeylerin nasıl gerçekleştiğine bakıyorum ve bunların bazılarının benim suçum olmadığını biliyorum. Lakers'ı konuştuklarında, adımın nadiren geçtiğini görmüştüm. Sanki ilaveten eklenen bir adammışım gibi..."

Howard, bu listeye alınmamış olan en donanımlı oyuncu olarak kabul ediliyor. Lakers veteranı, kariyerinde arka arkaya üç kez Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmış, ayrıca beşi ilk takım olmak üzere toplam sekiz kez All-NBA kadrolarında yer almıştı Bunların yanı sıra Howard, sekiz kez All-Star da seçilmişti.


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