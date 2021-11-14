Hollanda da takıldı, sonuç bize yaradı!

A Milli Takım'ın da yer aldığı grupta Hollanda 2-0 öne geçtiği mücadelede Karadağ ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. İşte maçtan detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Hollanda da takıldı, sonuç bize yaradı!
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14 Kasım 2021 00:39
Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geldi.

A Milli Takım'ın da bulunduğu G Grubu'nda oynanan mücadelede Hollanda, 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmada Hollanda'nın gollerini
ilki penaltıdan olmak üzere, 25. dakikada ve 54. dakikada Memphis Detay kaydetti. Karadağ'ın golleri ise 82. dakikada Ilija Vukotic ve 86. dakikada Nikola Vujnovic'ten geldi.

Hollanda grupta son haftada Norveç ile karşılaşacak. Karadağ ise kendi sahasında A Milli Takım'ı konuk edecek.

G Grubu'nda son maçlar öncesi oluşan puan durumu:

1- Hollanda 20
2- Türkiye 18 (+10)
3- Norveç 18 (+9)
4- Karadağ 12
5- Letonya 6
6- Cebelitarık 0


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