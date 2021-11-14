Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geldi.



A Milli Takım'ın da bulunduğu G Grubu'nda oynanan mücadelede Hollanda, 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmada Hollanda'nın gollerini

ilki penaltıdan olmak üzere, 25. dakikada ve 54. dakikada Memphis Detay kaydetti. Karadağ'ın golleri ise 82. dakikada Ilija Vukotic ve 86. dakikada Nikola Vujnovic'ten geldi.



Hollanda grupta son haftada Norveç ile karşılaşacak. Karadağ ise kendi sahasında A Milli Takım'ı konuk edecek.



G Grubu'nda son maçlar öncesi oluşan puan durumu:



1- Hollanda 20

2- Türkiye 18 (+10)

3- Norveç 18 (+9)

4- Karadağ 12

5- Letonya 6

6- Cebelitarık 0





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