Hollanda'da şampiyon 36. kez Ajax

Ajax, Heerenveen'i 5-0 mağlup ederek bitime 1 hafta kala Hollanda'da şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Hollanda'da şampiyon 36. kez Ajax
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11 Mayıs 2022 22:53
Hollanda Eredivisie'de AFC Ajax ile Heerenveen karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Ajax 5-0 kazandı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Tagliafico, 33. dakikada Berghuis, 38. dakikada penaltıdan Haller, 85. dakikada Brian Brobbey ve 90. dakikada Edson Alvarez kaydetti.

Bitime 1 hafta kala en yakın rakibi PSV Eindhoven ile 4 puan farkını koruyan Ajax, üst üste 3, toplamda ise 36. kez Hollanda şampiyonu oldu.

Ajax, gelecek hafta Vitesse deplasmanıyla sezonu noktalayacak.

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