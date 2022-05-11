Hollanda'da şampiyon 36. kez Ajax

Hollanda Eredivisie'de AFC Ajax ile Heerenveen karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Ajax 5-0 kazandı.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Tagliafico, 33. dakikada Berghuis, 38. dakikada penaltıdan Haller, 85. dakikada Brian Brobbey ve 90. dakikada Edson Alvarez kaydetti.
Bitime 1 hafta kala en yakın rakibi PSV Eindhoven ile 4 puan farkını koruyan Ajax, üst üste 3, toplamda ise 36. kez Hollanda şampiyonu oldu.
Ajax, gelecek hafta Vitesse deplasmanıyla sezonu noktalayacak.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Tagliafico, 33. dakikada Berghuis, 38. dakikada penaltıdan Haller, 85. dakikada Brian Brobbey ve 90. dakikada Edson Alvarez kaydetti.
Bitime 1 hafta kala en yakın rakibi PSV Eindhoven ile 4 puan farkını koruyan Ajax, üst üste 3, toplamda ise 36. kez Hollanda şampiyonu oldu.
Ajax, gelecek hafta Vitesse deplasmanıyla sezonu noktalayacak.
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