Hırvatistan evinde Slovenya'ya acımadı

Dünya Kupası Elemeleri 6. hafta maçında Hırvatistan sahasında Slovenya'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Hırvatistan evinde Slovenya'ya acımadı
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07 Eylül 2021 23:38
Dünya Kupası Elemeleri 6. hafta maçında Hırvatistan sahasında Slovenya ile karşı karşıya geldi.

Poljud Stadı'nda oynanan maçı Hırvatistan 3-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Mücadelede Hırvatistan 33. dakikada Livaja'nın golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0'lık Hırvatistan galbiyetiyle tamamlandı. İkinci yarıda da oyunun hakimi olan Hırvatistan, aradığı ikinci golü 66'da Pasalic ile buldu skor 2-0'a geldi. 90+4'te Vlasic sahneye çıkarak skoru 3-0 yaptı ve Hırvatistan'ın galibiyetini ilan etti.

Öte yandan Beşiktaşlı Domagoj Vida, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Hırvatistan 13 puana yükselerek lidferlik mücadelesini sürdürdü. Slovenya ise 7 puanda kaldı.


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