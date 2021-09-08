Hırvatistan evinde Slovenya'ya acımadı

Dünya Kupası Elemeleri 6. hafta maçında Hırvatistan sahasında Slovenya ile karşı karşıya geldi.



Poljud Stadı'nda oynanan maçı Hırvatistan 3-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.



Mücadelede Hırvatistan 33. dakikada Livaja'nın golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0'lık Hırvatistan galbiyetiyle tamamlandı. İkinci yarıda da oyunun hakimi olan Hırvatistan, aradığı ikinci golü 66'da Pasalic ile buldu skor 2-0'a geldi. 90+4'te Vlasic sahneye çıkarak skoru 3-0 yaptı ve Hırvatistan'ın galibiyetini ilan etti.



Öte yandan Beşiktaşlı Domagoj Vida, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla Hırvatistan 13 puana yükselerek lidferlik mücadelesini sürdürdü. Slovenya ise 7 puanda kaldı.



