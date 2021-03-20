Henüz 20'sinde büyük bir yıldız: Erling Haaland

Erling Haaland, inanılmaz bir oyuncu olma yolunda. Artık bunu açık şekilde söyleyebiliriz. Henüz yolun çok başında görülse bile Salzburg ile Şampiyonlar Ligi'nde ve Dortmund ile 1,5 yıllık dönemde yaptıklarıyla bağıra bağıra yeni bir yıldızın doğduğunu herkese ilan etti. Henüz 20 yaşında olan Haaland, bu sezon Dortmund'da 31 maçta 33. golünü Köln ağlarına bıraktı. Bundesliga'da çıktığı 21 maçta 21 gol atan Norveçli golcü, son 11 maçta da 11 gol ve 4 asistle formunun zirvesine ulaştı.



Son 11 maçında 10 gol, 4 asist

Bundesliga'da 21 maçta, 21 gol

Bu sezon 31 maçta 33 gol



DORTMUND'UN TARİHİNE GEÇEBİLİR



Dortmund tarihinde bir sezonda en çok Bundesliga golü atan oyuncu 2017'de attığı 31 golle Pierre-Emerick Aubameyang. Bunu 27 yaşında başaran Gabonlu golcü, hemen sonrasında da 64 milyon euro bonservis bedeliyle Arsenal'in yolunu tuttu.



Haaland ise 2013'te bir sezonda 24 gol atan Lewandowski'nin arkasında Dortmund tarihinin bir sezonda en çok gol atan 3. oyuncusu konumunda. Sağlıklı kalması durumunda Lewa'yı geçeceği neredeyse kesin olan genç futbolcunun Dortmund tarihinin bir sezonda en çok gol atan oyuncusu olması için kalan 8 maçta 11 gol bulması gerekiyor.



Dortmund tarihinin bir sezonda en golcüleri



31 - Aubameyang (2017)

25 - Aubameyang (2016)

24 - Lewandowski (2013)

22 - Lewandowski (2012)

21 - Haaland (2021)



GUARDIOLA: "İSTATİSTİKLER KONUŞUYOR"



Haaland'ın en büyük taliplerinden biri olarak öne çıkan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola da Haaland'a olan hayranlığını dile getiren isimlerin başında geliyor.



İspanyol teknik adam, "İstatistikleri Haaland için konuşuyor. Dünyanın en iyi forvetlerinden biri. Birkaç maçını izledim, herkes onun kalitesinin farkında" diyerek genç futbolcuyu da yüceltiyor.



HAALAND'IN İDOLÜ: JOHN CAREW



Bu genç çocuğun örnek aldığı isim ise tanıdık bir Norveçli, bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan John Carew. Haaland, Carew ile birlikte İspanyolların eski golcüsü Michu'ya da olan hayranlığını şöyle dile getiriyor;



"Çocukken John Carew'i çok seyrederdim. Onun top tutmasını, şut atma stilini çok severim. Carew, benim için iyi bir örnekti. O da Norveçliydi. Ayrıca Ole Gunnar Solskjaer ve John Arne Riise'nin de maçlarını seyrederek büyüdüm. Forvet oyuncularını yakından takip etmeyi severim. Zihinsel olarak bu nedenle güçlü olduğuma inanıyorum. Bu nedenle Michu'yu çok severdim. Ceza alanına girince çok hızlıydı. Ondan daha iyisini hayatım boyunca görmedim. İzlemesi çok keyifli bir forvetti."



