Hentbolda ertelenen 9. hafta maçı oynandı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 1 erteleme maçı oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hentbolda ertelenen 9. hafta maçı oynandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2021 16:32
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 1 erteleme maçı yapıldı.

Ligin 9. haftasında yapılması gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Köyceğiz Belediyespor-MYK Hentbol karşılaşması oynandı.

Muğla'daki Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakayı ev sahibi takım 39-30 kazandı.

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için