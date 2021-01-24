Hentbolda ertelenen 9. hafta maçı oynandı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 1 erteleme maçı yapıldı.
Ligin 9. haftasında yapılması gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Köyceğiz Belediyespor-MYK Hentbol karşılaşması oynandı.
Muğla'daki Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakayı ev sahibi takım 39-30 kazandı.
Ligin 9. haftasında yapılması gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Köyceğiz Belediyespor-MYK Hentbol karşılaşması oynandı.
Muğla'daki Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakayı ev sahibi takım 39-30 kazandı.