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Haziran'da antrenmanlara, Temmuz'da sezona başlanabilir!

The Athletic'ten Shams Charania ve Sam Amick, NBA oyuncularının Haziran ortasında tam antrenman yapmasının ve Temmuz ortasına kadar gerçek maçlara başlanması ihtimalinin, tartışılan en popüler ve olası senaryo olduğunu söylediler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'ten Shams Charania ve Sam Amick, NBA oyuncularının Haziran ortasında tam antrenman yapmasının ve Temmuz ortasına kadar gerçek maçlara başlanması ihtimalinin, tartışılan en popüler ve olası senaryo olduğunu söylediler.

Başkan Adam Silver, 12 Mayıs'ta takım sahiplerine, sezona iki ila dört hafta içinde karar vermeyi amaçladığını söylemişti.

Orlando'nun, NBA'in Las Vegas ve Houston maçlarına ev sahipliği yapacağı düşünülüyor.

Disney İcra Kurulu Başkanı Bob Iger, Silver ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği başkanı Chris Paul ile güçlü ilişkilere sahip. Iger, 17 Nisan'da NBA'in uzaktan düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısına bile katılmıştı.


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