Havuzda milli atlayıcılardan 13 madalya

Milli atlayıcılar, Varna Diving Kupası'nda günü 5 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Havuzda milli atlayıcılardan 13 madalya
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11 Temmuz 2022 22:58
Genç milli atlayıcılar, Bulgaristan'da düzenlenen Varna Diving Kupası'nda günü 13 madalyayla tamamladı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varna kentinde devam eden organizasyonun sabah seansında 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli sporcular, akşamki mücadelelerde ise 7 madalya elde etti.

Akşam seansında mücadele eden milli sporculardan Ahmet Ufuk Erol erkekler D grubu 1 metre tramplen disiplininde, Bertuğ Demir B grubu kule ve Sude Köprülü kadınlar A grubu 1 metre tramplen disiplininde altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler D grubu 1 metre tramplen disiplininde Mustafa Ömer Macit, D grubu 1 metre tramplen disiplininde İsa Berk Gök, kadınlar A grubu 1 metre tramplen disiplininde ise Simay Arslankan gümüş madalyayla kürsü sevinci yaşadı.

Genç A kızlar 1 metre tramplende mücadele eden Ece Şevval Erzincan ise bronz madalya elde etti.

Organizasyon 14 Temmuz Perşembe günü tamamlanacak.

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