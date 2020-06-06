Hatayspor'da üçüncü kez yapılan Kovid-19 testleri de negatif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara üçüncü defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize yapılan üçüncü Kovid-19 testinin tamamı negatif çıkmıştır." denildi.Takımda, geçen ay içerisinde iki kez yapılan Kovid-19 testlerinde de pozitif sonuca rastlanmamıştı.