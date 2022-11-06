Hatayspor'un konuğu Medipol Başakşehir

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 7 Kasım Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Ligde 11 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgiyle 10 puan toplayan Hatay ekibi, 17. sırada yer alıyor.
Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni ve Christian Atsu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Ligde 11 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgiyle 10 puan toplayan Hatay ekibi, 17. sırada yer alıyor.
Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni ve Christian Atsu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
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