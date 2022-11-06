Hatayspor'un konuğu Medipol Başakşehir

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor, 13. haftada zirve yarışındaki Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'un konuğu Medipol Başakşehir
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06 Kasım 2022 15:42
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 7 Kasım Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligde 11 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgiyle 10 puan toplayan Hatay ekibi, 17. sırada yer alıyor.

Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni ve Christian Atsu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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