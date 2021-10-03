Hatayspor, Malatyaspor'u ateşe attı

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Hatayspor, Yeni Malatyaspor deplasmanında kazandı

Haber; Sporx.com
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Hatayspor, Malatyaspor'u ateşe attı
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03 Ekim 2021 15:25
Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde İrfan Buz'un takımı Yeni Malatyaspor ile Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor kozlarını paylaştı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Hatayspor, 2-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibin gollerini 35. dakikada Ayoub El Kaabi ile 70'de Mohammed Kamara kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 6 puanda kalırken, üst üste 5. yenilgisini aldı. Hatayspor ise 16 puana yükselerek bu sezonki 5. galibiyetine ulaştı.

Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Hatayspor sahasında Gaziantep'i ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK DEVRE)

9. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın uzaktan sert şutunda, top savunmaya çarparak kaleci Munir'de kaldı.

22. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tetteh, iki rakibinden sıyrılıp şutunu attı. Top direğin dibinden auta gitti.

34. dakikada gelen konuk ekibin atağında Mounir'in kaptırdığı topu alan Lobjanidze'nin ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Ertaç'ta kaldı.

35. dakikada Lobjanidze'nin ara pasına hareketlenen El Kaabi'nin vuruşunda, savunmaya çarpan top filelerle buluştu: 0-1.

İkinci yarıdan dakikalar birazdan...


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