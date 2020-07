Hasan Çavuşoğlu'ndan N'Sakala ve Erol Bulut açıklaması

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray'ı 4-1 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUZ"



Galatasaray galibiyetini değerlendiren Hasan Çavuşoğlu, "Kupada final oynayacağız, ligde de devam ediyoruz. 3 maçta 7 puan almamız önemli. Sonuna kadar gideceğiz. İnşallah mutlu sona ulaşırız. Umarım Avrupa yolu açılır ve tarihimizde böyle bir şey nasip olur. Türkiye'nin en çok şampiyonluğu olan takımı ile oynadık. Türkiye'nin en çok şampiyonluğunu elde etmiş takımını yenmek kolay değildi. Papiss Cisse gerçekten çok iyi bir futbolcu, her bakımdan iyi bir karakter. Pandemi sonrasına da iyi başlangıç yaptı. İnşallah gol kralı olma yolunda." dedi.



N'SAKALA - BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI



Beşiktaş'ın gündeminde olan Fabrice N'Sakala ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Hasan Çavuşoğlu "Fabrice N'Sakala için açıklama yaptık, daha konuşmaya gerek yok. sözleşmesi biten futbolcuyla görüşebilirler ama kulübüyle anlaşma zemini varken araya girmeleri hoş değil. Ne Beşiktaş'la ne de Galatasaray'la ya da başka takımla sorun yaşamak istemeyiz. Daha sonra devreye girenler girdi, bir takım şeyler oldu ama kulüp ilişkileri her şeyin üzerindedir benim için." diye konuştu.



EROL BULUT VE F.BAHÇE YANITI



Fenerbahçe ile adı geçen Erol Bulut'la ilgili soruyu da yanıtlayan Hasan Çavuşoğlu "Erol Bulut'a teklifimizi daha önce yaptık ama anlaşma yok. Erol Hoca da başka takımdan teklif almadığını söyledi. Bunlar oturulur konuşulur, hayırlısıyla lig bitsin, gitmek isteyenler gider, kalmak isteyenler kalır. Erol Bulut hoca bana, 'Hiç kimseden teklif almadım, hiç kimseyle de anlaşmadım' diyorsa, başka söyleyecek bir şey yok. Tüm futbolcularımıza yüzde 10 indirim yaptırdık, hepsi imzalattı. Bir Galatasaray bu konuda başarılı oldu, tamamıyla birlikte bir de biz başarılı olduk. Futbolcularla ilişkilerimiz her zaman ağabey kardeş gibi. Herkes yerini, zamanını bilir." açıklamasını yaptı.